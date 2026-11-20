Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 400,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'700 Punkten tendiert. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 400,70 CHF zu. Bei 400,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 287'018 Stück.

Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 410,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 37,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,98 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,51 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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