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20.11.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 397,80 CHF.
Die Roche-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 397,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'624 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 396,10 CHF. Mit einem Wert von 400,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 550'049 Roche-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (410,90 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. 3,29 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 291,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,98 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,51 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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