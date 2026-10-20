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20.10.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Dienstagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 388,70 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 388,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'421 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 388,90 CHF zu. Bei 383,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 396'038 Roche-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 388,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 258,20 CHF am 03.11.2025. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 50,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,98 CHF je Roche-Aktie.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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