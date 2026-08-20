Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittag nordwärts

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'347 Punkten steht. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 369,90 CHF. Mit einem Wert von 368,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 138'922 Aktien.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 374,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 1,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 31,58 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,26 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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