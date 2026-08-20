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20.08.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche gewinnt am Vormittag

Roche Aktie News: Roche gewinnt am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 368,40 CHF zu.

Um 09:28 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 368,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'397 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Roche-Aktie legte bis auf 369,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 368,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 30'631 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 374,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 31,54 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,26 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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