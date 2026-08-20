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20.08.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 369,00 CHF.

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 369,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'313 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 371,00 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 368,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 277'493 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 374,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. 1,60 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 31,65 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,26 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’790.75 8.94 S9BVAU
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