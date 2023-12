Roche Aktie News: Roche am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 244,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'162 Punkten notiert. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 244,45 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 244,65 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153'388 Stück gehandelt.

Am 19.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 302,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 23,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,22 Prozent zurück. Hier wurden 16'244,00 CHF gegenüber 16'445,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,60 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

