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19.11.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 399,90 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 399,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'808 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 399,40 CHF. Mit einem Wert von 400,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 164'703 Roche-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 410,90 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 2,75 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,98 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 28.01.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,51 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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