Um 09:28 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 404,00 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'881 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 404,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 400,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57'223 Roche-Aktien.

Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 410,90 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,71 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,98 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,51 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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