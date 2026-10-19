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19.10.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 380,00 CHF zu.
Das Papier von Roche konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 380,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'335 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 380,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 378,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 343'715 Roche-Aktien umgesetzt.
Am 19.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 380,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,05 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2025 Kursverluste bis auf 258,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,05 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,98 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,40 CHF je Roche-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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