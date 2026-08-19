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19.08.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche am Mittwochmittag in Grün
Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 362,70 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 362,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'338 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Roche-Aktie legte bis auf 364,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 360,20 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 100'938 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 374,90 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 3,36 Prozent zulegen. Bei 252,20 CHF fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Am 03.02.2028 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,26 CHF je Roche-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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