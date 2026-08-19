Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 363,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'346 Punkten steht. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 363,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 360,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 25'155 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 374,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 3,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,20 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 30,52 Prozent Luft nach unten.

Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 10,00 CHF je Roche-Aktie.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,26 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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