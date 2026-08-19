Roche Aktie News: Roche reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Die Roche-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 366,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'390 Punkten liegt. Bei 367,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 360,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 255'391 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 374,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 2,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 252,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 31,26 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 10,00 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,26 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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