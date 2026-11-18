Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 405,70 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'971 Punkten steht. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 402,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 402,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 155'995 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 410,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 1,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,27 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,98 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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