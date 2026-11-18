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18.11.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 405,70 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 405,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'929 Punkten liegt. Die Roche-Aktie sank bis auf 402,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 402,60 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 278'094 Aktien.
Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 410,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 1,28 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 291,00 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 39,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,98 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.
Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,50 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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