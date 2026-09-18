Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 364,20 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'937 Punkten liegt. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 364,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 358,60 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 995'459 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,20 CHF am 27.09.2025. Mit Abgaben von 30,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 10,00 CHF je Roche-Aktie.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,39 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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