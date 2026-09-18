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18.09.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche am Freitagvormittag fester

Roche Aktie News: Roche am Freitagvormittag fester

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 362,90 CHF zu.

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 362,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'934 Punkten notiert. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 362,90 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 358,60 CHF. Bisher wurden heute 828'367 Roche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,39 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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