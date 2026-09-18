Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 360,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'852 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 358,50 CHF. Bei 358,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'096'072 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,80 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 4,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 252,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 29,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,39 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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