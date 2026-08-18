Roche Aktie News: Roche am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 358,30 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'265 Punkten tendiert. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 360,60 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 357,70 CHF. Bisher wurden heute 113'093 Roche-Aktien gehandelt.

Bei 374,90 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 4,63 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 42,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.

Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert

Roche-Aktie stabil: Priority Review für Nierenerkrankung pMN

Roche-Aktie klettert: Offenbar wird NF2-Medikament erstmals in Japan zugelassen