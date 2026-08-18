Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Das Papier von Roche konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 359,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'311 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 360,10 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 357,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 30'715 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 374,90 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 4,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (252,20 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 29,77 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,26 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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