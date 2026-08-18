|
18.08.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 359,10 CHF.
Das Papier von Roche konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 359,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'311 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 360,10 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 357,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 30'715 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 374,90 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 4,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (252,20 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 29,77 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF je Aktie ausschütten.
Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,26 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert
Roche-Aktie stabil: Priority Review für Nierenerkrankung pMN
Roche-Aktie klettert: Offenbar wird NF2-Medikament erstmals in Japan zugelassen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.