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18.08.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche tendiert am Nachmittag nordwärts

Roche Aktie News: Roche tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 360,10 CHF.

Um 16:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 360,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'311 Punkten notiert. Bei 360,80 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 357,70 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 199'700 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (374,90 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Mit einem Zuwachs von 4,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 29,96 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,26 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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