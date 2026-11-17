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17.11.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche am Dienstagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 407,90 CHF ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 407,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'094 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 406,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 408,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 115'524 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 410,90 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,74 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 283,60 CHF am 17.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 30,47 Prozent wieder erreichen.
Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,98 CHF belaufen.
Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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