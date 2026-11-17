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17.11.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 408,40 CHF ab.
Die Roche-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 408,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'142 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 408,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 408,70 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'038 Stück gehandelt.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 410,90 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 0,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.11.2025 bei 283,60 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 44,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,98 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,50 CHF je Roche-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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