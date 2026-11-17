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17.11.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 405,80 CHF abwärts.
Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 405,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'028 Punkten realisiert. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 404,20 CHF nach. Mit einem Wert von 408,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221'575 Roche-Aktien.
Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 410,90 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 1,26 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.11.2025 Kursverluste bis auf 283,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 43,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,98 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,50 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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