Roche Aktie News: Roche am Donnerstagmittag mit Einbussen

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 358,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'885 Punkten steht. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 357,40 CHF ab. Bei 363,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 223'308 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,91 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Mit Abgaben von 29,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,38 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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