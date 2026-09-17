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17.09.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche am Donnerstagmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 358,20 CHF.
Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 358,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'885 Punkten steht. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 357,40 CHF ab. Bei 363,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 223'308 Roche-Aktien den Besitzer.
Bei 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,91 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Mit Abgaben von 29,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,38 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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