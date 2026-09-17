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17.09.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche am Vormittag auf rotem Terrain

Roche Aktie News: Roche am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 359,80 CHF ab.

Die Roche-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 359,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'923 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 357,40 CHF. Mit einem Wert von 363,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 73'555 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,45 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 252,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 29,91 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,38 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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