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17.09.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche am Nachmittag in Rot

Roche Aktie News: Roche am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 359,70 CHF nach.

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 359,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'948 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 356,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 363,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 414'982 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 4,48 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,20 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,38 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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