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17.08.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche wird am Montagmittag ausgebremst
Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 354,70 CHF nach.
Um 12:28 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 354,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'337 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 353,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 353,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 111'759 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 374,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,69 Prozent Luft nach oben. Am 16.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 251,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 28,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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