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17.08.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Vormittag auf rotes Terrain

Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 354,50 CHF.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 354,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'376 Punkten realisiert. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 353,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 353,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 25'823 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 374,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 5,75 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 16.08.2025 auf bis zu 251,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 28,94 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,26 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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