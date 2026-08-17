Roche Aktie News: Roche schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 358,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'322 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 358,40 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 353,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 194'069 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 374,90 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 251,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF je Aktie ausschütten.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,26 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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