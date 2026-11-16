Roche Aktie News: Roche steigt am Montagmittag

Das Papier von Roche legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 408,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'196 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Roche-Aktie legte bis auf 408,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 405,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 132'863 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 408,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2025 auf bis zu 283,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,49 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,98 CHF aus.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Am 03.02.2028 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,50 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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