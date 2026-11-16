Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 406,70 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'185 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 407,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 405,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49'877 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 407,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,22 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 283,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2025). Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 43,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,98 CHF belaufen.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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