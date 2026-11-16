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16.11.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 410,10 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 410,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 410,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 405,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 255'865 Roche-Aktien umgesetzt.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 410,90 CHF an. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 0,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.11.2025 bei 283,60 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 44,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,98 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,50 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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