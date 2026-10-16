Roche Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Roche

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 376,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'359 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 374,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 374,70 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 253'015 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 379,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 0,82 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 258,20 CHF am 03.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,44 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,98 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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