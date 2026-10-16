Roche Aktie News: Roche tendiert am Freitagvormittag südwärts

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 375,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'325 Punkten notiert. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 374,10 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 374,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 143'371 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 379,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 1,01 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 45,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,98 CHF.

Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,40 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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