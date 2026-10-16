Roche Aktie News: Roche am Nachmittag tiefer

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 377,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'375 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 374,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 374,70 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 398'668 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 379,70 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 0,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 31,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,98 CHF je Roche-Aktie.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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