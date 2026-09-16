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16.09.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche reagiert am Mittwochmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Roche. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 363,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'860 Punkten liegt. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 364,20 CHF zu. Bei 359,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 130'260 Roche-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 3,53 Prozent zulegen. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 252,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 30,52 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,00 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Am 03.02.2028 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,38 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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