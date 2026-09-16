Roche Aktie News: Roche am Vormittag stärker

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 362,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 362,60 CHF. Bei 359,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 25'464 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Mit Abgaben von 30,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,38 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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