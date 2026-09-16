Roche Aktie News: Roche am Mittwochnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 361,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'833 Punkten steht. Bei 364,40 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 359,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 278'484 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 375,80 CHF markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 4,01 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 43,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,38 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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