Roche Aktie News: Anleger trennen sich vermehrt von Roche

Weitere Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland | BX Swiss TV

Es finden weitere Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland statt. Die Hoffnung auf positive Resultate sorgt für Erholungen an den Aktienmärkten. So entwickelte sich beispielsweise der DAX letzten Mittwoch etwa um 8% nach oben, was einen der stärksten Tage des Indexes überhaupt entsprach.

Die Handelswoche startete mit der Fortsetzung der Gespräche zwischen den beiden Konfliktparteien. Dies resultierte in einem positiven Start für die Märkte in Europa.

Wie sich die Entscheidung der FED bezüglich eines Zinsschrittes auf die Märkte auswirken wird, bleibt abzuwarten. Es wird wird hierbei eher mit einer Anhebung des Zinses gerechnet. Welche Themen die Kurse in dieser Woche ausserdem beeinflussen, erfahren Sie von Georg Zimmermann im Marktupdate bei BX Swiss TV.

Marktupdate 15.Februar 2022: Weitere Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland | BX Swiss TV