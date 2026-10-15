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15.10.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche am Mittag in Grün
Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 373,20 CHF zu.
Um 12:28 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 373,20 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'192 Punkten liegt. Die Roche-Aktie legte bis auf 375,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 373,90 CHF. Bisher wurden heute 198'424 Roche-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Gewinne von 0,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 258,20 CHF. Dieser Wert wurde am 03.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 30,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,97 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,40 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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