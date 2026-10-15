Roche Aktie News: Roche gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 374,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'230 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 375,10 CHF. Bei 373,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 64'021 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,37 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2025 auf bis zu 258,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,97 CHF.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,40 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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