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15.10.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 374,40 CHF.
Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 374,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'230 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 375,10 CHF. Bei 373,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 64'021 Roche-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,37 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2025 auf bis zu 258,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,97 CHF.
Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,40 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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