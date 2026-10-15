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15.10.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Nachmittag stärker

Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 378,00 CHF zu.

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 378,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'296 Punkten tendiert. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 378,70 CHF zu. Bei 373,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 387'761 Roche-Aktien.

Am 15.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 378,70 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2025 Kursverluste bis auf 258,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 46,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,97 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,40 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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