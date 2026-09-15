Roche Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Roche

Die Roche-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 358,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'775 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 357,00 CHF. Bei 359,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 157'548 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 375,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 4,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 252,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 42,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.

Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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