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15.09.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag mit Kursverlusten

Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 358,80 CHF abwärts.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 358,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'775 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 358,20 CHF. Bei 359,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 35'882 Roche-Aktien.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,74 Prozent. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF. Mit Abgaben von 29,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 10,00 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,41 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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