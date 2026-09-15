Roche Aktie News: Roche tendiert am Nachmittag südwärts

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 358,70 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'796 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 355,80 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 359,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 275'248 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,77 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,69 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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