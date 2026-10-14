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14.10.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 364,40 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,3 Prozent auf 364,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'067 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 364,40 CHF. Bei 359,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 77'857 Stück.
Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 375,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 03.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 258,20 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 29,14 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,97 CHF.
Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,39 CHF je Roche-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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