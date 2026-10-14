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14.10.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche behauptet sich am Vormittag

Roche Aktie News: Roche behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von Roche zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 359,50 CHF.

Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 359,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'950 Punkten notiert. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 360,60 CHF zu. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 358,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 359,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 25'259 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Mit Abgaben von 28,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,97 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,39 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’967.20 13.79 SYBHSU
Short 15’515.59 8.93 SNBC4U
SMI-Kurs: 14’129.93 14.10.2026 17:31:30
Long 13’526.18 19.90 SGBWIU
Long 13’229.29 14.00 S8BFJU
Long 12’640.08 8.81 S33BNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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