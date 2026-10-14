|
14.10.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche behauptet sich am Vormittag
Die Aktie von Roche zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 359,50 CHF.
Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 359,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'950 Punkten notiert. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 360,60 CHF zu. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 358,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 359,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 25'259 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Mit Abgaben von 28,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,97 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,39 CHF je Roche-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Aktie gefragt: Stärkung von Pipeline gegen Fettleibigkeit mit Lizenzabkommen
Roche zieht davon, BioNTech unter Zugzwang: Was die Pipeline wirklich hergibt
Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen tiefrot
An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag tief abwärts.