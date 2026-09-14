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14.09.2026 12:29:00

Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Mittag fester

Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 360,70 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 360,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'934 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Roche-Aktie legte bis auf 360,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 347,80 CHF. Zuletzt wechselten 209'920 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF an. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 4,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 252,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,41 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’945.17 14.09.2026 13:14:37
Long 13’327.30 19.40 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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