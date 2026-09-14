Roche Aktie News: Roche tendiert am Vormittag fester

Das Papier von Roche legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,8 Prozent auf 353,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'881 Punkten notiert. Bei 354,00 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 347,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 51'707 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,80 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. 6,19 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,20 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 40,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,00 CHF belaufen.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,41 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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